Англія

На нас чекає цікава дуель.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау висловився про матч-відкриття 10-го туру АПЛ з лондонським Арсеналом. Його слова наводить офіційний сайт "сорок".

"Це дуже хороша команда з дуже сильним тренером. Нам доведеться грати з однією з найстабільніших команд Прем'єр-ліги за останні кілька років, тож для нас це ніколи не буде легким випробуванням, але ми вдома.

Арсенал дуже добре виступає у цьому сезоні. Вони дуже сильні в плані стандартних положень та фізичної підготовки. Нам потрібно бути готовими до цього випробування.

Перемога над Арсеналом в минулому сезоні? Я пам'ятаю, що панувала чудова атмосфера. Була дуже фізична та конкурентна гра — дві команди дійсно виклалися на повну. Це була дійсно хороша реклама для Прем'єр-ліги", — заявив Гау.