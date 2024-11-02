Португалець потрібен Манчестеру зараз.
Аморім, getty images
02 листопада 2024, 15:11
Новоспечений головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поділився подробицями переговорів з керівництвом "червоних дияволів". Цитує португальського фахівця ESPN.
"Єдине моє прохання полягало в тому, щоб цей перехід відбувся після завершення сезону, але в Манчестер Юнайтед сказали мені, що це неможливо — зараз або ніколи.
Розумів, що якщо я відмовлюся, то через шість місяців вже цю роботу не отримаю. І знав, що через шість місяців я піду зі Спортінгу.
На початку сезону в мене була розмова з президентом Спортінгу, і я сказав йому, що незалежно від того, що станеться, це мій заключний сезон у клубі.
Зрештою, виникла ця ситуація з Манчестер Юнайтед. Вони заплатили більше, ніж зазначено в пункті про відступні", — сказав Аморім.