Англія

Португалець потрібен Манчестеру зараз.

Новоспечений головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поділився подробицями переговорів з керівництвом "червоних дияволів". Цитує португальського фахівця ESPN.

"Єдине моє прохання полягало в тому, щоб цей перехід відбувся після завершення сезону, але в Манчестер Юнайтед сказали мені, що це неможливо — зараз або ніколи.

Розумів, що якщо я відмовлюся, то через шість місяців вже цю роботу не отримаю. І знав, що через шість місяців я піду зі Спортінгу.

На початку сезону в мене була розмова з президентом Спортінгу, і я сказав йому, що незалежно від того, що станеться, це мій заключний сезон у клубі.

Зрештою, виникла ця ситуація з Манчестер Юнайтед. Вони заплатили більше, ніж зазначено в пункті про відступні", — сказав Аморім.