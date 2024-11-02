Англія

Португалець радий призначенню свого співвітчизника.

Латераль Манчестер Юнайтед Діогу Дало висловився про призначення Рубена Аморіма на посаду головного тренера "червоних дияволів". Його слова наводить Goal.

"Аморім, безумовно, фантастичний тренер, з молодою ментальністю, але він знає, чого хоче. Дуже вимогливий, і я думаю, що це ідеальне поєднання для такого клубу, як Манчестер Юнайтед. Тут дуже високі стандарти.

Сподіваюся, це буде вдала співпраця, і ми зможемо перемагати разом. Прем'єр-ліга дійсно підходить португальцям. Протягом багатьох років португальські тренери та гравці приїжджали до Англії та досягали успіху, тож я сподіваюся, що це стане ще одним таким випадком, і мені справді кортить почати з ним працювати.

Ми будемо єдиною командою. Ми повинні працювати один з одним, і ми будемо допомагати йому в деяких аспектах, і я впевнений, що він теж допоможе нам", — сказав Дало.