Завершилися поєдинки чемпіонату Англії.
У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги відбулися чотири поєдинки в слоті 17:00.
Іпсвіч і Лестер переможця не виявили, Ліверпуль у непростому матчі обіграв Брайтон, Ноттінгем Форест розгромив Вест Гем, а Евертон із Миколенком мінімально здолав Саутгемптон.
Іпсвіч — Лестер 1:1
Голи: Девіс, 55 - Аю, 90+3
Іпсвіч: Мурич — Джонсон, О'Ши, Берджесс, Девіс — Філліпс, Морсі — Гатчінсон (Бернс, 81), Чаплін (Мікаель Каюсте, 81), Шмодікс (Кларк, 74) — Делап (Гірст, 75)
Лестер: Германсен — Перейра (Ель-Ханнус, 80), Фас, Вестергор, Крістіансен (Аю, 87) — Ндіді (Сумаре, 71), Вінкс — Фатаву, Буонанотте, Мавідіді (Макатір, 71) — Варді
Попередження: Філліпс, Чаплін, Мурич, Каюсте, Гірст — Буонанотте, Мавідіді.
Вилучення: Філліпс, 77.
Ліверпуль - Брайтон 2:1
Голи: Гакпо, 69, Салах, 72 - Кадіоглу, 14
Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, Конате (Гомес, 46), ван Дейк, Цимікас — Собослаї (Діас, 66), Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 66) — Салах (Бредлі, 90), Нуньєс (Ендо, 77), Гакпо
Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Віффер, 76), ван Геке, Жуліо, Еступіньян — Кадіоглу (Модер, 87), Гіншелвуд (Фергюсон, 88), Аярі (Груда, 76), Мітома (Адінгра, 87) — Рюттер, Велбек
Попередження: Аллістер — Кадіоглу.
Ноттінгем Форест — Вест Гем 3:0
Голи: Вуд, 27, Гадсон-Одої, 65, Айна, 78
Ноттінгем Форест: Селс — Айна (да Сілва Морейра, 89), Міленкович, Мурільйо, Морено — Єйтс, Домінгес — Еланга (Сілва, 63), Гіббс-Вайт (Андерсон, 63), Гадсон-Одої (Соса, 89) — Вуд (Авонії, 80)
Вест Гем: Фабіанські — Тодібо, Мавропанос, Кілман — Ван-Біссака, Альварес, Родрігес (Солер, 46), Палмьєрі — Пакета, Боуен, Саммервілл (Антоніо, 46)
Попередження: Андерсон — Родрігес, Альварес, Солер, Пакета
Вилучення: Альварес, 45+3.
Саутгемптон — Евертон 0:1
Гол: Армстронг, 85
Саутгемптон: Рамсдейл — Вокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс (Сугавара, 79), Меннінг (Діблінг, 60) — Лаллана (Арібо, 46), Даунс, Фернандеш (Угочукву, 90) — Армстронг, Арчер (Онуачу, 90)
Евертон: Пікфорд — Миколенко, Тарковські, Кін, Янг — Мангаля, Гує — Ліндстрем (Брентвейт, 88), Макніл, Ндіає (Гаррісон, 62) — Калверт-Льюїн (Бету, 62)
Попередження: Беднарек, Онуачу — Тарковські, Кін, Янг.