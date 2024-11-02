У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон на своєму полі приймав Крістал Пелес. 

Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 2:2. 

Вулвергемптон — Крістал Пелес 2:2
Голи: Странд Ларсен, 67, Гомес, 72 -  Чалоба, 60, Геї, 77

Вулвергемптон: Са (Гедеш, 62) — Буено, Доусон, Тоті (Бельгард, 63) — Семеду, Гомес, Дойл (Леміна, 63), Аїт-Нурі — Са (Гедеш, 62), Кунья — Странд Ларсен

Крістал Пелес: Гендерсон — Чалоба, Лакруа, Геї — Муньйос, Камада, Г'юз (Дукуре, 80), Мітчелл — Нкетіа (Клайн, 84), Сарр (Шлупп, 90) — Матета

Попередження: Гедеш — Г'юз, Муньйос. 