Завершився матч чемпіонату Англії.
Вулвергемптон - Крістал Пелес, Getty Images
02 листопада 2024, 21:24
У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон на своєму полі приймав Крістал Пелес.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 2:2.
Вулвергемптон — Крістал Пелес 2:2
Голи: Странд Ларсен, 67, Гомес, 72 - Чалоба, 60, Геї, 77
Вулвергемптон: Са (Гедеш, 62) — Буено, Доусон, Тоті (Бельгард, 63) — Семеду, Гомес, Дойл (Леміна, 63), Аїт-Нурі — Са (Гедеш, 62), Кунья — Странд Ларсен
Крістал Пелес: Гендерсон — Чалоба, Лакруа, Геї — Муньйос, Камада, Г'юз (Дукуре, 80), Мітчелл — Нкетіа (Клайн, 84), Сарр (Шлупп, 90) — Матета
Попередження: Гедеш — Г'юз, Муньйос.