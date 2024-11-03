Англія

Коментар нідерландського тренера.

Руд ван Ністелрой розчарований тим, що МЮ не зміг обіграти Челсі. Матч 10-го туру АПЛ на Олд Траффорд завершився внічию (1:1).

"Ми трохи розчаровані, тому що не змогли забити другий гол, використовуючи ті моменти, які у нас були. Таке відчуття виникло не тільки в мене особисто, а й у роздягальні.

В останніх матчах ми втратили кілька очок, тому що не реалізували свої моменти. Добре, що ми багато створюємо протягом усього сезону. У цьому сенсі я не надто турбуюся. Коли футболісти увійдуть у гру, почнуть досягати результатів і набудуть впевненості, тоді прийдуть і голи", — сказав тимчасовий тренер Манчестер Юнайтед.

У наступному турі Манчестер Юнайтед прийматиме Лестер, тоді як посеред тижня вдома зіграє в Лізі Європи УЄФА проти грецького ПАОКа, а лондонський Челсі проведе домашній матч проти вірменського Ноах у Лізі конференцій, після чого буде господарем домашнього дербі проти Арсеналу.