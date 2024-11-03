Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 3 листопада 2024 року.

Челсі з Мудриком зіграв унічию з Манчестер Юнайтед. Руд ван Ністелрой іде без поразок на тимчасові посаді керманича "червоних дияволів".

У наступному турі Манчестер Юнайтед прийматиме Лестер, тоді як посеред тижня вдома зіграє в Лізі Європи УЄФА проти грецького ПАОКа, а лондонський Челсі проведе домашній матч проти вірменського Ноах у Лізі конференцій, після чого буде господарем домашнього дербі проти Арсеналу.

Огляд матчу:

Манчестер Юнайтед — Челсі 1:1

Голи: Фернандеш, 70 (пен.) — Кайседо, 74

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, де Лігт, Мартінес, Мазрауї —Угарте (Лінделеф, 84), Фернандеш, Каземіро — Гарначо, Гойлунн (Зіркзе, 83), Рашфорд (Діалло, 72).



Челсі: Санчес — Джеймс, Фофана, Колвілл, Гюсто — Кайседо, Лавіа (Енцо, 71) — Мадуеке (Мудрик, 71), Палмер, Нету — Джексон.



Попередження: Угарте, Далот, Рашфорд, Каземіро, Мартінес, Діалло — Гюсто, Джексон.