Англія

Серйозна робота для бразильського функціонера.

Спортивний директор Арсеналу Еду Гаспар працюватиме з власником Ноттінгем Форест Евангелосом Марінакісом. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, роль функціонера ще не визначена остаточно, але він, найімовірніше, буде курувати розвиток всіх клубів, які входять до системи Марінакіса. Також повідомляється, що зарплата Еду на новій посаді зросте втричі.

Крім Ноттінгем Форест, до футбольного пулу Марінакіса також входять грецький Олімпіакос та португальське Ріу Аве.

Раніше повідомлялося, що Еду залишить Арсенал.