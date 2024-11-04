Англія

Еду Гаспар залишає свою посаду.

Спортивний директор Арсеналу Еду Гаспар покине клуб, повідомляє журналіст Daily Mail Самі Мокбель.

Відомо, що це серйозний удар для головного тренера Мікеля Артети, оскільки він втратить керівника, який займався трансферами й підписав Мартіна Едегора та Деклана Райса. Його вважають одним із провідних спортивних директорів у сучасному футболі.

Гаспар працює у клубі з 2019 року, а спортивним директором він став у 2022 році, до цього він обіймав посаду техдиректора.

Раніше Артета висловився про відсутність Едегора.