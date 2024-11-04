Еду Гаспар залишає свою посаду.
Еду Гаспар, зліва
04 листопада 2024, 13:14
Спортивний директор Арсеналу Еду Гаспар покине клуб, повідомляє журналіст Daily Mail Самі Мокбель.
Відомо, що це серйозний удар для головного тренера Мікеля Артети, оскільки він втратить керівника, який займався трансферами й підписав Мартіна Едегора та Деклана Райса. Його вважають одним із провідних спортивних директорів у сучасному футболі.
Гаспар працює у клубі з 2019 року, а спортивним директором він став у 2022 році, до цього він обіймав посаду техдиректора.
Раніше Артета висловився про відсутність Едегора.