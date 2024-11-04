Англія

Втрата для "канонірів".

Спортивний директор Арсенала Еду Гаспар залишає лондонський клуб. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

"Це було неймовірно важке рішення.

Арсенал дав мені можливість працювати з багатьма чудовими людьми і шанс стати частиною чогось особливого в історії клубу. Це була особлива подорож.

Мені сподобалося працювати з багатьма чудовими колегами в наших чоловічих, жіночих і академічних командах, особливо з Мікелем, який став для мене великим другом.

Тепер настав час зайнятися іншим викликом. Арсенал назавжди залишиться в моєму серці. Я бажаю клубу і його вболівальникам тільки всього найкращого", — заявив Еду.

Бразилець обіймав цю посаду з 2022 року — раніше він працював технічним директором клубу.