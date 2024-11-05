Англія

Нідерландський фахівець не вважає, що рівень досвідченого єгиптянина з віком став погіршуватися.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відповів на питання щодо рівня гри 32-річного вінгера його команди Мохамеда Салаха у цій кампанії, порівнявши єгиптянина з Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.

"Мо Салах здатний так само впливати, як Мессі та Кріштіану, якщо говорити у призмі самої гри та його віку.

Немає підстав думати, що через вік рівень Салаха зараз падає або падатиме у найближчому майбутньому. Це взагалі не те, що ви зараз бачите з точки зору проведених ним хвилин, та на якому рівні він їх провів", — цитує слова Арне Слота журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Мохамед Салах провів за Ліверпуль 15 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 9 голів та віддав 7 результативних передач.