Англія

Лідер і капітан "канонірів" може повернутися на поле після травми вже найближчим часом.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів на лондонський Арсенал чекає виїзд до міланського Інтера, і напередодні цієї зустрічі для команди Мікеля Артети є хороші новини.

Атакуючий півзахисник та капітан "канонірів" Мартін Едегор повернувся до тренувань з командою після травми щиколотки, через яку він пропустив останні два місяці.

Судячи з кадрів з тренувальної сесії Арсеналу, 25-річний норвезький плеймейкер вже працює за звичним ритмом разом зі своїми партнерами по команді.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Мартін Едегор через травму зіграв за Арсенал лише 254 хвилини у трьох матчах АПЛ. Проти Інтера "каноніри" зіграють в середу, 6 листопада, о 22:00.