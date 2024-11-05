Англія

"Сороки" розглядають варіанти підсилення атаки на ринку, якщо шведський форвард залишить клуб.

Ньюкасл Юнайтед розглядає потенційні варіанти підсилення своєї атаки на той випадок, якщо клубу доведеться продати свого основного центрфорварда Александера Ісака через необхідність дотримання правил фінансової стабільності АПЛ.

Як повідомляє TEAMTalk, "сороки" зацікавлені у підписанні форварда лондонського Арсеналу Габріела Жезуса, який через систематичні травми поки що не може набрати необхідну форму, щоб повернути собі місце в старті "канонірів".

Контракт 27-річного бразильця з Арсеналом спливає влітку 2027 року. У травні цього року повідомлялося, що лондонці готові розглянути повноцінний продаж Габі, якщо вони отримають щодо нього задовільну пропозицію.

У поточному сезоні Жезус провів за Арсенал 435 хвилин у 13 матчах у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав один асист. Також зазначимо, що вищезгаданого Ісака неодноразово пов'язували з інтересом із боку самих "канонірів".