Англія

Проблеми з травмами та формою бразильського форварда можуть стати причиною для його продажу влітку.

У літнє трансферне вікно лондонський Арсенал планує посилити лінію атаки новим гравцем, проте для цього потрібно буде позбутися одного з форвардів на тлі останніх успіхів універсального атакуючого півзахисника Кая Гаверца в якості центрального нападника.

Як повідомлялося раніше, "каноніри" у першу чергу готові продати свого вихованця Едді Нкетіа, проте, за інформацією The Athletic, аналогічна ситуація частково стосується й Габріела Жезуса.

Зазначається, що систематичні проблеми 27-річного бразильського форварда з травмами після чемпіонату світу-2022 та набором фізичної форми є причинами того, чому Арсенал готовий у найближче міжсезоння розглянути пропозиції щодо Жезуса, який переїхав на Емірейтс Стедіум із Манчестер Сити за 52 млн євро влітку 2022 року з перспективами стати одним із ключових гравців у системі нового клуба.

Наразі на Жезуса немає конкретних претендентів, і головний тренер "канонірів" Мікель Артета буде тільки радий, якщо той залишиться в його команді.

Втім, сам факт того, що Арсенал буде готовий продати зіркового бразильця у разі наявності задовільної пропозиції, щоб розгрузити зарплатну відомість та заробити додаткові гроші на нові літні посилення, вже не роблять потенційний відхід Габріела чимось неможливим та шокуючим.

У поточному сезоні Жезус провів за лондонський Арсенал 33 матчі у всіх турнірах (1885 хвилин), в яких він забив 8 голів та віддав 7 результативних передач. Його поточний контракт спливає влітку 2027 року.