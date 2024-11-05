Ліцензія А дозволяє працювати в будь-якому дивізіоні, бути головним тренером на рівні першої ліги.
Мохамед Ельнені, Getty Images
05 листопада 2024, 17:50
Колишній півзахисник лондонського Арсеналу, гравець збірної Єгипту Мохамел Ельненні отримав тренерську ліцензію УЄФА категорії А.
Ліцензія А дає змогу працювати в будь-якому дивізіоні, бути головним тренером на рівні першої ліги (Чемпіоншип, Серія B, Сегунда тощо), тимчасово виконувати обов'язки головного тренера на випадок звільнення.
32-річний Ельненні виступав за Арсенал із 2016 по 2024 рік. Зараз є гравцем Аль-Джазіри з ОАЕ.