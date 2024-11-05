Англія

Ліцензія А дозволяє працювати в будь-якому дивізіоні, бути головним тренером на рівні першої ліги.

Колишній півзахисник лондонського Арсеналу, гравець збірної Єгипту Мохамел Ельненні отримав тренерську ліцензію УЄФА категорії А.

Ліцензія А дає змогу працювати в будь-якому дивізіоні, бути головним тренером на рівні першої ліги (Чемпіоншип, Серія B, Сегунда тощо), тимчасово виконувати обов'язки головного тренера на випадок звільнення.

32-річний Ельненні виступав за Арсенал із 2016 по 2024 рік. Зараз є гравцем Аль-Джазіри з ОАЕ.