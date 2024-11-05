Англія

Коментар іспанського фахівця.

Наставник Арсеналу Мікель Артета висловився про капітанську пов'язку Букайо Сака за відсутності Мартіна Едегора.

"Найбільше мене вражає те, як партнери захоплюються ним і поважають його. Сака володіє неймовірною енергетикою, у нього є здатність притягувати до себе людей, наповнювати всіх позитивом, не просто так він зараз є нашим лідером.

Важливо й те, що Букайо пройшов шлях від академії до основної команди, він здатний стати найвидатнішим гравцем в історії клубу, тому капітанська пов'язка на його руці цілком зрозуміла", — цитує Артету прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, що Едегор уже відновився від травми і незабаром має повернутися на поле.