Англія

Тренер Спортінга з нетерпінням чекає, коли очолить МЮ.

Наставник Спортінга Рубен Аморім висловився про перемогу над Ман Сіті (4:1) в ЛЧ та прокоментував своє призначення в МЮ.

"Дуже важко перемогти Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли. Я вже говорив раніше, що не можна переносити одну реальність в іншу. В МЮ не можна грати саме так. Нам доведеться адаптуватися.

Це буде абсолютно інший світ, інша команда, у нас не буде так багато часу на тренування. Коли я приїду в Прем'єр-лігу, це буде інший світ, інший тиск. Це буде весело, дуже весело, і я готовий до виклику", — сказав Аморім.

Раніше латераль Манчестер Юнайтед Діогу Дало висловився про призначення Рубена Аморіма на посаду головного тренера "червоних дияволів".