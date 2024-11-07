Англія

Лі Карслі керуватиме командою "трьох левів" в листопаді на матчах Ліги націй, а після цього німецький фахівець приступить до своїх обов'язків.

Національна збірна Англії оголосила заявку на свої найближчі матчі, які пройдуть в рамках Ліги націй.

Так, тренерський штаб команди "трьох левів" на чолі з Лі Карслі викликав до команди 26 футболістів.

Це стане останній склад збірної Англії перед тим, як до своїх обов'язків головного тренера команди приступить іменитий німецький фахівець Томас Тухель.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ АНГЛІЇ:

Голкіпери: Дін Гендерсон, Джордан Пікфорд, Аарон Рамсдейл

Захисники: Трент Александер-Арнольд, Леві Колвілл, Марк Геї, Льюїс Голл, Тейлор Гарвуд-Белліс, Езрі Конса, Ріко Льюїс, Кайл Вокер

Півзахисники: Джуд Беллінгем, Філ Фоден, Конор Галлагер, Морган Гіббс-Вайт, Ейнджел Гомес, Кертіс Джонс, Коул Палмер, Делан Райс

Нападники: Ентоні Гордон, Джек Гріліш, Гаррі Кейн, Ноні Мадуеке, Букайо Сака, Домінік Соланке, Оллі Воткінс

Нагадаємо, в найближчих матчах збірна Англії зустрінеться з Грецією та Ірландією. Матчі пройдуть 14 та 17 листопада відповідно.