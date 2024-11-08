Англія

Гравці МЮ задоволені роботою нідерландського фахівця.

Основний воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана висловився про роботу тимчасового головного тренера манкуніанців Руда ван Ністелроя. Його слова наводить BBC.

"На сто відсотків хочу, щоб ван Ністелрой продовжив працювати з нами. Він дуже хороша людина та дуже сильний тренер. У нього багато досвіду, і він домігся неймовірних результатів відтоді, як почав роботу в клубі.

Він кілька днів був головним тренером, і гравці були задоволені. Але не ми приймаємо рішення. Клуб ухвалив рішення, і ми повинні з ним погодитися, — сказав Онана.