Гравці МЮ задоволені роботою нідерландського фахівця.
Онана, getty images
08 листопада 2024, 17:21
Основний воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана висловився про роботу тимчасового головного тренера манкуніанців Руда ван Ністелроя. Його слова наводить BBC.
"На сто відсотків хочу, щоб ван Ністелрой продовжив працювати з нами. Він дуже хороша людина та дуже сильний тренер. У нього багато досвіду, і він домігся неймовірних результатів відтоді, як почав роботу в клубі.
Він кілька днів був головним тренером, і гравці були задоволені. Але не ми приймаємо рішення. Клуб ухвалив рішення, і ми повинні з ним погодитися, — сказав Онана.
Зазначимо, що Манчестер Юнайтед вже призначив нового головного тренера команди — Рубена Аморіма
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