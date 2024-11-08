Англія

Португалець має намір повернутися до Англії.

Головний тренер стамбульського Фенербахче Жозе Моурінью має намір очолити Ньюкасл у разі звільнення Едді Гау. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, португальський фахівець хоче повернутися в АПЛ і вважає, що Ньюкасл є його найкращим шансом знову отримати роботу в Англії.

Зазначається, що Моурінью незадоволений своїм становищем у Туреччині і нещодавно відкрито виступив із критикою на адресу суддівства після матчу з Трабзонспором (3:2), за що був дискваліфікований на один матч.

Повідомляється, що "The Special One" звернувся до посередників із проханням тримати його в курсі будь-яких змін у Ньюкаслі. У березні 61-річний португалець зустрівся з президентом Ньюкасла Ясіром Аль-Румаяном на Гран-прі Формули 1 Саудівської Аравії в неофіційній атмосфері та досі підтримує з ним зв'язок.

11-те місце "сорок" у турнірній таблиці АПЛ не влаштовує власників клубу. Від Гау очікують, що клуб боротиметься за єврокубки. Однак дві перемоги поспіль над Челсі (2:0) (в Кубку ліги — прим.) та Арсеналом (1:0) (в АПЛ — прим.) зміцнили позиції англійського фахівця.