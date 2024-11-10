Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 10 листопада і розпочнеться о 16:00.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Лестер Сіті, яке відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 10 ЛИСТОПАДА, 16:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Важко не помітити той факт, що після звільнення Еріка тен Гага на гравцях Манчестер Юнайтед познався так званий "позитивний імпульс", який нерідко властивий командам у перший період після зміни тренерського штабу. І цей імпульс став настільки успішним, що досить популярною думкою стало те, що було б доволі логічним дати шанс Руду ван Ністерлою проявити себе в якості повноцінного головного тренера на більш тривалій дистанції.

Проте рішення "верхівкою" МЮ було прийнято доволі швидко та вже на офіційному рівні: "червоні дияволи" поступово готуються до приходу Рубена Аморіма, а його філософія, включаючи банально улюблену схему гри, кардинально відрізняється від звичної формації Юнайтед. Наскільки швидко та успішно пройде адаптація до нових вимог португальського фахівця з урахуванням нинішнього набору футболістів – покаже час, тож намагатися тицяти пальцем в небо поки що не будемо. Зараз же Манчестер Юнайтед частіше реалізує ті моменти, які не реалізовував раніше. Зараз Манчестер Юнайтед уже встиг здобути свою першу перемогу в Лізі Європи, чого не вдавалося цього сезону з тен Гагом. Зараз Манчестер Юнайтед хоч і має проблеми в лінії оборони, але здатний здобути очки навіть із тим же Челсі, який, поза всякими сумнівами, продемонстрував помітний стрибок у своєму прогресі під керівництвом Енцо Марески.

Цікаво, що Лестер став першою командою, якій довелося зустрітись в очному протистоянні з Манчестер Юнайтед уже без Еріка тен Гага на посаді головного тренера. Буквально десять днів тому "лисиці" грали проти манкуніаців у Кубку англійської ліги, де у результативному матчі вони зазнали поразки з рахунком 5:2. І тут все досить просто і очевидно: навіть такий кризовий Юнайтед помітно перевершує за класом нинішній Лестер Сіті, головним завданням якого залишається забезпечити збереження прописки у вищому дивізіоні Англії.

Лестер не знає перемог вже у трьох матчах поспіль, але при цьому якихось претензій до гри команди Стіва Купера на даному етапі сезону бути просто не може. Більше того, "лисиці" здобували перемоги навіть проти таких сильних команд, як Борнмут, а в матчах із Ноттінгем Форест у кого тільки не було проблем цього сезону — навіть у грандів. Тож навіть якщо у сьогоднішній зустрічі Лестер не зможе набрати жодних очок, це все одно поки що не поставить "лисиць" у ряд головних претендентів на виліт. Зараз все говорить про те, що Лестеру все ж вдасться закріпитися в АПЛ.