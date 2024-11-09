Англія

Колективи не порадували своїх уболівальників голами.

Вест Гем Юнайтед у рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги приймав Евертон на Лондон Стедіум.

За відносно рівної гри жоден із колективів так і не зумів відкрити рахунок, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

Колектив Хулена Лопетегі має 12 очок і знаходиться на 14-й сходинці турнірної таблиці, тоді як підопічні Шона Дайча з десятьма заліковими балами йдуть 16-ми.

Вест Гем — Евертон 0:0

Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака (Цоуфал, 67), Тодібо, Кілман, Палмьєрі — Соучек, Родрігес (Солер, 67) — Боуен, Пакета, Саммервілл (Гільєрме, 83) — Антоніо (Інгз, 67)

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Мангаля — Ліндстрем, Дукуре (Гаррісон, 86), Ндіає — Калверт-Льюїн (Бету, 75)

Попередження: Цоуфал — Гує, Янг