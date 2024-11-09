Англія

Команди порадували глядачів п'ятьма результативними ударами.

Брентфорд у рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги приймав Борнмут на Gtech Комм'юніті Стедіум.

У першому таймі зустрічі команди обмінялися голами Еванілсона та Йоана Вісса. По перерві гості вдруге за матч вийшли вперед. Результативний удар на рахунку Джастіна Клюйверта. Господарі поля відповіли взяттям воріт у виконанні Міккеля Дамсгора. Трохи пізніше дубль оформив Вісса, гол якого виявився останнім у поєдинку.

Команда Томаса Франка тепер має 16 очок і знаходиться на десятому місці турнірної таблиці, тоді як колектив Андоні Іраоли з 15-ма заліковими балами йде 11-м.

Брентфорд — Борнмут 3:2

Голи: Вісса, 27, 58, Дамсгор, 50 — Еванілсон, 17, Клюйверт, 49

Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Піннок, ван ден Берг — Нергор (Шаде, 83), Янельт, Єнсен (Ярмолюк, 80), Дамсгор (Конак, 90+3) — Мбемо (Карвалью, 90+3), Вісса, Льюїс-Поттер

Борнмут: Аррісабалага — Сміт (Араухо, 84), Забарний, Сенесі (Гейсен, 68), Керкез — Кук, Крісті (Унал, 76) — Семеньйо, Клюйверт (Брукс, 76), Адамс (Таверньєр, 68) — Еванілсон

Попередження: Шаде, Карвалью — Сенесі, Крісті, Сміт, Забарний