Англія

Впевнена перемога "червоних".

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу над Астон Віллою (2:0) в рамках 11-го туру АПЛ. Цитує нідерландського фахівця BBC.

"Було нелегко, як і в більшості матчів. Астон Вілла була, можливо, не така агресивна, як ми очікували. Ми діяли терпляче. Якщо вона в чомусь і хороша, так це в стандартних положеннях.

Загалом ми контролювали гру і забили внаслідок двох контратак — хоча, можливо, не цього ми очікували. Ліверпуль не вперше використовує контратаки таким чином, у нас є дуже швидкі футболісти.

У Салаха найкраща статистика серед наших атакувальних футболістів. У всіх наших атакувальних гравців хороші показники, але Мо в цьому аспекті виділяється.

Ми раді, що більша частина наших гравців пройшла без травм важкий відрізок сезону. Подивимося, що там із Трентом. На нас чекають важкі матчі, сезон загалом буде важким, розрив між командами невеликий. Він є, але маленький. Попереду багато випробувань", — сказав Слот.