Англія

"Червоні дияволи" перемогли перед приходом Рубена Аморіма.

В матчі 11 туру АПЛ Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Лестер. В старті "червоних дияволів" з'явився Амад Діалло, тоді як Алехандро Гарначо залишився в запасі. Гості не могли розраховувати на Джеймі Варді — головна ударна сила команди не встиг відновитися після травми.

З перших хвилин команди задали доволі високий темп, а Манчестер Юнайтед намагався діяти першим номером. Потуги господарів були винагороджені незабаром, коли Бруну Фернандеш отримав пас п'ятою від Амада й потужним ударом в дальній кут вивів свою команду вперед. 1:0. Лестер відповів в середині тайму - Ндіді пробив головою з вигідної позиції після подачі зі штрафного, але м'яч став подарунком для Онана.

Лестер класно атакував завдяки індивідуальним діям Фатаву, який регулярно проходив Далота на фланзі. Втім, наступним голом відзначився Манчестер Юнайтед. Мазрауї виконав навісну передачу з лівого флангу, а Фернандеш в намаганні пробити головою переправив м'яч у ворота стегном. Не обійшлось без рикошету від Крістіансена. 2:0.

Ще до перерви рахунок міг стати розгромним - Амад Діалло вирвався на ударну позицію в чужому штрафному й потужно пробив по центру, але Германсен врятував свою команду, відбивши м'яч ногою. "Лисиці" активно почали другий тайм й хотіли відіграти хоча б один м'яч, але нічого не вдавалось. Єдиний більш менш небезпечний був в середині тайму, коли Айю класно розвернувся біля чужого штрафного й потужно пробив — Онана перевів м'яч на кутовий.

"Червоні дияволи" вдало використовували вільний простір й змогли все ж таки забити третій м'яч. Фернандеш розігнав атаку через центр і викотив м'яч на Гарначо, який пробив точно в дальній верхній кут. 3:0. Далі господарі просто довели гру до логічного завершення.

Манчестер Юнайтед — Лестер 3:0

Голи: Фернандеш, 17 Крістіансен (аг), 38 Гарначо, 82

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот (Еванс, 58), де Лігт, Мартінес, Мазрауї — Каземіро (Еріксен, 79), Угарте — Діалло, Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 58) — Гойлунн (Зіркзе, 75)

Лестер: Германсен — Джастін (Макатір, 83), Фас, Вестергор, Крістіансен — Сумаре, Ндіді, Вінкс — Фатаву, Аю (Едуар, 88), Буонанотте

Попередження: Буонанотте