Англія

Коментар іспанського фахівця "канонірів".

Мікель Артета розчарований тим, що Арсенал не зміг обіграти Челсі. Дербі на Стемфорд Брідж в 11-му турі АПЛ завершилося внічию (1:1).

"Ми розчаровані тим, що не набрали три очки, і це розчарування, ймовірно, стане ще сильнішим після перегляду матчу. Думаю, ми домінували і були найкращою командою на багатьох етапах і в різних ситуаціях, і ми дуже розчаровані тим, як пропустили після того, як вийшли вперед. Це було дуже погано. Це неприйнятно і не відповідає нашим стандартам.

Була друга фаза розіграшу стандарту, і ми не були організовані. Ми недостатньо швидко перебудувалися, не можна було дозволяти віддавати такий пас. Для цього потрібно володіти якостями Нету, але наша гра під час стандартів була недостатньо хороша", — сказав Артета.

У команд по 19 очок і вони залишились на своїх позиціях в турнірній таблиці. Челсі — третє, Арсенал — четвертий.