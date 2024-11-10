Англія

Центральний матч туру завершився внічию.

У 11-му турі АПЛ Челсі приймав Арсенал на Стемфорд Брідж. Лондонське дербі завершилось внічию 1:1.

Основні події розгорнулись у другому таймі. Спочатку Мартінеллі забив з гострого кута, залишившись один після помилки захисту Челсі. "Сині" відігрались досить швидко. Через 10 хвилин Нету із середньої дистанції наважився на удар і не прогадав. 1:1.

У команд по 19 очок і вони залишились на своїх позиціях в турнірній таблиці. Челсі — третє, Арсенал — четвертий.

Челсі — Арсенал 1:1

Голи: Нету, 70 - Мартінеллі, 60

Челсі: Роберт Санчес — Гюсто (Джеймс, 82), Фофана, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Лавія (Фернандес, 68) — Мадуеке (Мудрик, 68), Палмер, Нету — Джексон (Нкунку, 88)

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер — Едегор, Парті, Райс (Меріно, 71) — Сака (Жезус, 81), Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 71)

Попередження: Колвілл, Нету, Мадуеке, Кукурелья — Вайт, Гавер