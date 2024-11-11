Нідерландський спеціаліст може залишитися в тренерському штабі португальця.
Рубен Аморім, Getty Images
11 листопада 2024, 13:59
Новоспечений головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів про те, чи залишиться тимчасовий керманич "червоних дияволів" Руд ван Ністерлой в його тренерському штабі.
"Руд ван Ністелрой – легенда Манчестер Юнайтед. Він зробив чудову роботу.
Чи залишиться він в МЮ? Я маю з ним поговорити найближчими годинами, а потім усе поясню. Давайте почекаємо", — цитує слова Рубена Аморіма The Athletic.
Нагадаємо, раніше про призначення Рубена Аморіма на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед висловився капітан команди Рубен Аморім.