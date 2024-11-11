Англія

Нідерландський спеціаліст може залишитися в тренерському штабі португальця.

Новоспечений головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів про те, чи залишиться тимчасовий керманич "червоних дияволів" Руд ван Ністерлой в його тренерському штабі.

"Руд ван Ністелрой – легенда Манчестер Юнайтед. Він зробив чудову роботу.

Чи залишиться він в МЮ? Я маю з ним поговорити найближчими годинами, а потім усе поясню. Давайте почекаємо", — цитує слова Рубена Аморіма The Athletic.

Нагадаємо, раніше про призначення Рубена Аморіма на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед висловився капітан команди Рубен Аморім.