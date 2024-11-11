Англія

Сьогодні Рубен Аморім офіційно став головним тренером Манчестер Юнайтед.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував перемогу над Лестером (3:0) в матчі АПЛ, а також висловився про прихід нового наставника Рубена Аморіма.

"Я довгий час не забивав і тепер в останніх матчах прийшли голи. Ще один сухий матч був важливим для нас, щоб повернути нашу фортецю. Ми повинні продовжувати так само й удосконалюватися.

Руд ван Ністелрой доповнює МЮ, він любить цей клуб, хоче приносити радість гравцям. Він змушував усіх виходити на матчі з посмішкою і просто хотів, щоб ми отримали насолоду. Ми хотіли попрощатися з ним як із тренером належним чином, тому що він зробив для нас багато хорошого.

Це нова ера, прихід нового тренера означає, що все змінюється. Але незмінним залишається те, що цей клуб має повернутися на своє місце", – сказав Бруну.

Раніше латераль Манчестер Юнайтед Діогу Дало висловився про призначення Рубена Аморіма на посаду головного тренера "червоних дияволів".