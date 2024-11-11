Англія

Англієць отримав пошкодження підколінного сухожилля.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль здобув перемогу над Астон Віллою, проте в цьому матчі, на 25-ій хвилині, пошкодження отримав правий захисник мерсісайдців Трент Александер-Арнольд.

Як повідомляє The Times, 26-річному англійцю діагностували травму підколінного сухожилля, через яку він пропустить кілька тижнів.

За інформацією джерела, Трент зміг уникнути серйозного пошкодження.

У поточному сезоні Александер-Арнольд провів за Ліверпуль 15 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився двома асистами та заробив два попередження.