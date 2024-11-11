Англія

Найближчим часом гравці МЮ познайомляться з новим керманичем команди.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лігт поділився очікуваннями від своєї команди під керівництвом нового головного тренера Рубена Аморіма. Його слова наводить Voetbal.

"Не факт, що це був хороший матч (з Лестером — прим.). Результат чудовий, ми зіграли "на нуль" і забили три голи, але часом ми діяли дуже недбало. Ми добре грали в обороні, допустили мало моментів біля своїх воріт. Забити гол було для нас невеликою проблемою, тому здорово забити три.

Раз нам вдалося зіграти чотири матчі та набрали десять очок, можна з впевненістю сказати, що ми впоралися з усім добре. Це комплімент команді та Руду (Ван Ністелрою — прим.).

Сподіваюся, ми зможемо продовжити в тому ж дусі. На мій погляд, Руд, безумовно, може залишитися помічником, мені він дуже сподобався в цій ролі. Я поки що мало знаю про нового тренера, але він добре проявив себе в Спортінгу. З новим тренером завжди необхідно почекати та подивитися, що буде. Потрібно робити все можливе і залишатися собою.

Сподіваюся, команда стане ще кращою. Ми повинні продовжувати перемагати в усіх матчах. Потрібно бути готовими щотижня, сподіваюся, що новий тренер забезпечить спадкоємність і ми зможемо грати впевнено", — сказав де Лігт.