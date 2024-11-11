Англія

Сподіваємося "Ван Гол" надовго без роботи не залишиться.

Манчестер Юнайтед підтвердив звільнення виконувача обов'язків головного тренера команди Руда ван Ністелроя. Про це йдеться на офіційному сайт манкуніанського клубу.

"Руд є і завжди буде легендою Манчестер Юнайтед. Ми вдячні за його внесок і те, як він підходив до своєї ролі протягом всього часу роботи в клубі. Він завжди буде дуже бажаним гостем на Олд Траффорд. Ми підтвердимо повний тренерський склад першої чоловічої команди найближчим часом", — йдеться в офіційній заяві клубу.

Крім ван Ністелроя команду також залишили: асистент головного тренера Рене Гаке, тренер воротарів Йелле тен Рувелар та аналітик Пітер Морель.

Раніше повідомлялося, що Ван Ністелрой пішов з Манчестер Юнайтед за ініціативою Аморіма.