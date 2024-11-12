Англія

Півзахисник не полишає надій на відносно швидке відновлення після травми.

Новоспечений володар Золотого м’яча-2024, іспанський опорний півзахисник англійського Манчестер Сіті Родрі, отримав важку травму наприкінці вересня та вибув із гри на невизначений термін.

Нагороду найкращому гравцю світу за останній рік 28-річний виконавець отримував на милицях, допоки триває процес його реабілітації після операції.

Утім, незважаючи на складний характер травми, сам футболіст вважає, що в нього буде можливість з’явитись на полі ще за ходом поточного сезону.

"Я відчуваю, що можу повернутись уже в цьому сезоні, так. Це можливо, і я можу це зробити.

Зараз я відновлююсь, жодного тиску на мене не чинять, і важливо відновитись якнайкраще.

Але сезон довгий, попереду новий клубний чемпіонат світу. Я вірю, що можу встигнути повернутись до гри якомога швидше", — заявив іспанський виконавець.

Родрі в поточному сезоні встиг зіграти всього 156 хвилин.