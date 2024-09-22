Англія

На 21-й хвилині гри іспанець був замінений.

Родрі достроково залишив поле в матчі Сіті та Арсеналу.

На 16-й хвилині опорник "містян" упав на газон, схопившись за праве коліно після боротьби з Томасом Парті у штрафному майданчику. Родрі довго надавали медичну допомогу — іспанця зрештою замінили на 21-й хвилині, замість нього вийшов Матео Ковачич.

На старті гри, одразу після розіграшу м'яча, Кай Гаверц у спробі відбору штовхнув Родрі плечем, влучивши йому по голові.

Гравцеві знадобилася хвилина, щоб прийти до тями. Головний арбітр зустрічі Майкл Олівер не став карати Гаверца карткою.