Англія

Однак треба буде витримати конкуренцію.

Португальський центральний захисник Томаш Араужу продовжує своє становлення в якості основного гравця лісабонської Бенфіки й його виступи цьогоріч у Лізі чемпіонів УЄФА пожвавлюють інтерес інших клубів на трансферному ринку.

Зокрема, на 22-річного виконавця претендують Ньюкасл та Крістал Пелес, а нещодавно коло зацікавлених колективів доповнив і лондонський Челсі.

Однак усі претенденти наразі просто очікують на момент, коли "орли" визначаться з відступними за гравця, контракт якого добігає до завершення влітку 2028 року.

У цьому сезоні на рахунку Араужу 12 матчів та один гольовий пас.