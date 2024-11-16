Англія

Португалець розпочинає роботу в МЮ.

Новоспечений головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів про роботу в манкуніанському клубі. Цитує португальського фахівця офіційний сайт МЮ.

"Ми повинні грати без страху з першого дня. Футболісти почнуть у перший же день із нашою ідеєю, незважаючи ні на що. Такою є мета.

Найважливіше для мене — самобутність. З першого дня ми почнемо з нашої ідентичності. Зараз багато хто говорить про 3-4-3, 4-3-3 і все таке. Але коли я думаю про Манчестер Юнайтед, то це не тактична схема, а характер гравців.

Найважливіше для мене наразі — створити принципи, ідентичність та характер, які були у нас у минулому. Тож якщо я і хочу сказати щось одне, то моя головна мета — самобутність", — сказав Аморім.