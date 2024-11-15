Англія

Португалець вже у Манчестері.

Новоспечений головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про перехід в манкуніанський клуб та відвідування стадіону Олд Траффорд. Його слова наводить офіційний сайт "червоних дияволів".

"Олд Траффорд? Дивлячись по телевізору, розумієш, що він великий та вражаючий. Перебуваючи тут, ти можеш відчути історичність цього місця.

Я дуже пишаюся тим, що став тренером Манчестер Юнайтед, тож це приголомшливо. Це справжня честь бути тут. Мій перехід в МЮ — це безумовно величезний крок вперед.