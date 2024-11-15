Португалець вже у Манчестері.
Аморім, getty images
15 листопада 2024, 21:05
Новоспечений головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про перехід в манкуніанський клуб та відвідування стадіону Олд Траффорд. Його слова наводить офіційний сайт "червоних дияволів".
"Олд Траффорд? Дивлячись по телевізору, розумієш, що він великий та вражаючий. Перебуваючи тут, ти можеш відчути історичність цього місця.
Я дуже пишаюся тим, що став тренером Манчестер Юнайтед, тож це приголомшливо. Це справжня честь бути тут. Мій перехід в МЮ — це безумовно величезний крок вперед.
Це дійсно кумедно, тому що я почуваюся дуже розслабленим. Можливо, тому що це не ігровий день. Коли у нас матч, я стаю іншим, але зараз я не відчуваю цього вантажу. Ви знаєте, я дуже захоплений та досить розслаблений. Думаю, що я там, де мені і належить бути", — сказав Аморім.