Англія

Лідер "шпор", швидше за все, залишиться у Північному Лондоні ще на один сезон.

Нападник лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін близький до продовження зі своїм клубом контракту, який спливає влітку 2025 року.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, "шпори" хочуть активувати пункт про продовження угоди з 32-річним корейцем до літа 2026 року.

За інформацією джерела, це питання є майже вирішеним, і сторони узгоджують останні деталі. Зазначається, що особисто Сон також хоче продовжити свої виступи за Тоттенгем.

У поточному сезоні Сон Хин Мін провів за "шпор" 11 матчів у всіх турнірах, в яких він забив три голи та віддав три асисти.