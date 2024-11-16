Лідер "шпор", швидше за все, залишиться у Північному Лондоні ще на один сезон.
Сон Хин Мін, Getty Images
16 листопада 2024, 20:20
Нападник лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін близький до продовження зі своїм клубом контракту, який спливає влітку 2025 року.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, "шпори" хочуть активувати пункт про продовження угоди з 32-річним корейцем до літа 2026 року.
За інформацією джерела, це питання є майже вирішеним, і сторони узгоджують останні деталі. Зазначається, що особисто Сон також хоче продовжити свої виступи за Тоттенгем.
У поточному сезоні Сон Хин Мін провів за "шпор" 11 матчів у всіх турнірах, в яких він забив три голи та віддав три асисти.