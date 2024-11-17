Англія

Чорна смуга Ман Сіті.

Лідер Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловився про чотири поразки поспіль "містян" в усіх турнірах. Цитує португальського футболіста O Jogo.

"Ця перерва пішла нам на користь. Не буду заперечувати: це складний момент для нашої команди. Такого ніколи не траплялося в моїй кар'єрі. За весь час у Манчестері я навіть не пам'ятаю, щоб ми програвали два матчі поспіль.

Перерва пішла на користь, тому що деякі гравці повернуться після травм, і ми знову готові вийти на максимум у цій частині сезону", — сказав Бернарду.

Нагадаємо, Ман Сіті програв чотири останні матчі — Тоттенгему в Кубку англійської ліги (1:2), Спортінгу в Лізі чемпіонів (1:4), та Борнмуту (1:2) з Брайтоном (1:2) в АПЛ.