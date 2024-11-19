Англія

Румунський центрбек зосереджений на виступах за "шпор".

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що центральний захисник Тоттенгема Раду Дрегушін може повернутися до італійської Серії А на тлі серйозного інтересу з боку Ювентуса та Наполі.

Утім, агент румунського центрбека Флорін Манеа заявив, що його клієнт не має ніяких намірів змінювати клубну прописку цієї зими.

"Ми пишаємося інтересом з їхнього боку, але Раду зосереджений на Тоттенгемі і залишиться тут. Драгушін взимку продовжить виступати у Лондоні", — цитує слова агента журналіст Ніколо Скіра.

Раніше повідомлялося, що Ювентус також прагне підписати захисника Якуба Ківьора з лондонського Арсеналу.