Італія

Якуб Ківьор із Арсеналу та Раду Дрегушін із Тоттенгема можуть разом вирушити до Турину.

Через серйозні травми у лінії захисту туринський Ювентус має намір взимку вийти на трансферний ринок, щоб підсилити оборону.

Як повідомляє La Stampa, боси "старої синьйори" зупинилися на двох головних кандидатурах на заміну Глейсону Бремеру, який через операцію з реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна вибув до кінця сезону.

За інформацією джерела, Ювентус хоче підписати Якуба Ківьора з Арсеналу та Раду Дрегушіна з Тоттенгема, при чому туринці були б не проти отримати одразу двух цих захисників до своєї команди.

Зазначається, що італійський клуб розраховує домовитися з лондонськими клубами щодо орендних угод.

Раніше повідомлялося, що серйозну травму "хрестів" також отримав крайній захисник Ювентусу Хуан Кабаль.