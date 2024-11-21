Англія

Дуже талановитий француз.

Лондонський Челсі та Ліверпуль зацікавлені в трансфері вінгера французького Ліона Раяна Шеркі. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, Ліон зазнає серйозних фінансових труднощів через що може бути понижений у класі. Одним із варіантів вирішення проблеми є масовий розпродаж гравців у зимове трансферне вікно.

Зазначається, "ткачам" необхідно заробити близько 90 млн. євро. У зв'язку з цим обидва англійські клуби активізувалися, для того щоб підписати талановитого півзахисника. Варто зазначити, що французький клуб готовий відпустити 21-річного гравця за 30 млн. євро.

Цього сезону Раян Шеркі відіграв за Ліон 11 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.