Дуже талановитий француз.
Шеркі, getty images
21 листопада 2024, 09:53
Лондонський Челсі та Ліверпуль зацікавлені в трансфері вінгера французького Ліона Раяна Шеркі. Про це повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, Ліон зазнає серйозних фінансових труднощів через що може бути понижений у класі. Одним із варіантів вирішення проблеми є масовий розпродаж гравців у зимове трансферне вікно.
Зазначається, "ткачам" необхідно заробити близько 90 млн. євро. У зв'язку з цим обидва англійські клуби активізувалися, для того щоб підписати талановитого півзахисника. Варто зазначити, що французький клуб готовий відпустити 21-річного гравця за 30 млн. євро.
Цього сезону Раян Шеркі відіграв за Ліон 11 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.