Англія

Данець дограє на Олд Траффорд.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен залишить Манчестер Юнайтед по закінченню поточного сезону. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, контракт 32-річного данця з МЮ завершиться влітку наступного року, а переговори про пролонгацію співпраці не плануються.

Зазначається, що новий головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім не бачить майбутнього у Еріксена в команді після кампанії-2024/25.

Цього сезону Крістіан Еріксен відіграв за Манчестер Юнайтед 13 матчів, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.