Англія

Чемпіон світу дістався лондонцям безкоштовно.

Аргентинський опорний півзахисник Гвідо Родрігес улітку цього року перейшов до складу лондонського Вест Гема на правах вільного агента, завершивши чотирирічний період виступів у складі севільського Бетіса.

Утім, майбутнє 30-річного виконавця в розташуванні "молотобійців" перебуває під питанням, що також можна сказати й про його головного тренера Хулена Лопетегі, який через невдалі виступи команди перебуває на межі від звільнення.

ЗМІ повідомляють, що наразі Вест Гем готується до зимового трансферного вікна з прицілом на продаж чемпіона світу-2022.

Серед потенційних покупців — той-таки Бетіс, якому потрібна заміна для травмованого Вільяма Карвалью, а також компенсація на випадок можливого продажу Джонні Кардосо.

Однак на заваді може стати потенційна вартість трансферу в 20 млн євро.

Також на Родрігеса, як і раніше, претендують каталонська Барселона та мадридський Атлетіко.

Гвідо за цей час провів у Вест Гемі 12 матчів (835 хвилин).