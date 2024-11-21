Англія

Капітан Челсі вкотре поза справами.

У стартовому матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі вирушить у гості до Лестер Сіті.

Як повідомив головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска під час передматчевої пресконференції, у цьому протистоянні не зможе взяти участь капітан його команди Ріс Джеймс — англійський правий захисник нещодавно повернувся після травми підколінного сухожилля, проте травмувався знову.

"У нас є лише один травмований гравець — це Ріс. На жаль, він відчув щось незначне, ми не хочемо ризикувати ним на вихідних.

Це підколінне сухожилля, м’язова проблема. Сподіваюся, це не буде чимось тривалим. Він повинен був зіграти в стартовому складі. Ми не знаємо, як довго він буде відсутнім — мінімум він пропустить цей тур.

Він повинен намагатися уникати пошкоджень, але іноді речі трапляються, навіть якщо ви хочете їх уникнути. Сподіваюся, він зможе бути доступним для наступного матч", — заявив Мареска.

Нагадаємо, матч Лестер — Челсі відбудеться у суботу, 23 листопада, о 14:30 за київським часом.