Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та лондонський Тоттенгем.

Манчестер Сіті та лондонський Тоттенгем зіграють у дванадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Етіхаді.

Хосеп Гвардіола, після поразки від Брайтона (1:2), використав із перших хвилин Аканджі в обороні, тоді як Бернарду Сілва повернеться до півзахисту.

Анге Постекоглу, на тлі поразки від Іпсвіча (1:2), залучив до стартового складу Девіса в центрі оборони, тоді як Біссума гратиме в опорній зоні, а Меддісон розташується під нападником.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Аканджі, Гвардіол — Льюїс, Гюндоган — Савіо, Сілва, Фоден — Голанд.

Запасні: Ортега, Аке, Сімпсон-П’юсі, Гріліш, Де Брюйне, Нунес, Райт, О’Райлі, Макейті.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Дрегушін, Девіс, Удоджі — Біссума, Сарр — Кулусевські, Меддісон, Сон — Соланке.

Запасні: Форстер, Спенс, Гарді, Грей, Бергвалль, Олусесі, Вернер, Джонсон, Ланкшир.



Гра Манчестер Сіті — Тоттенгем почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.