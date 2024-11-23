У рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та лондонським Тоттенгемом, яке відбудеться на Етіхад Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 23 ЛИСТОПАДА, 19:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Перед листопадовою міжнародною паузою ми, напевно, побачили найгірший Манчестер Сіті за останні кілька років, якщо брати до уваги виключно результати команди. Загалом ми взагалі дуже рідко можемо стати свідками того, як програє колектив Хосепа Гвардіоли, проте ситуація нині відома фактично всім уболівальникам — навіть тим, які не стежать активно за чемпіонатом Англії. Чотири матчі з урахуванням усіх турнірів та чотири поспіль поразки — таке поточна форма "містян", та ще й від лідерства чинних чемпіонів АПЛ відділяют аж п'ять очок.

Безперечно, причиною таких жахливих результатів Манчестер Сіті останнім часом, як і багатьох інших топів європейського футболу, стали травми ключових виконавців на тлі вкрай насиченого календаря. Щодо "містян", той тут, звичайно, гріх не згадати серйозну травму Родрі, навіть нетривала відсутність якого давалася взнаки у минулі сезони — але тепер Гвардіола змушений справлятися без володаря Золотого м'яча-2024 до кінця поточного футбольного року. З іншого боку, Ман Сіті вже неодноразово вдавалося повертатись на вершину англійського футболу, помітно відстаючи від конкурента у кількості набраних очок. В Арсеналі чудово знають про це. У Ліверпулі — аналогічно.

Тоттенгем — команда, яка розпочала рахунок невдалої серії Манчестер Сіті з чотирьох поєдинків поспіль, оскільки "шпори" в рамках Кубка англійської ліги змогли перемогти манчестерський гранд і продовжити свій шлях у турнірі, вибивши при цьому одного з головних фаворитів на трофей. Проте загалом керівництво Тоттенгема навряд чи може бути задоволено результатами підопічних Анже Постекоглу, адже на даний момент лондонці змушені задовольнятися аж десятим місцем у таблиці АПЛ – далеко не на це ми чекаємо від клубу з Північного Лондона, який заявляє про свою перспективність та амбіції регулярно бути серед найкращих в Англії.

Тим не менш, Тоттенгем вкрай нестабільний, що може викликати критику на адресу Постекоглу, який у 99% випадків ніколи не відступатиме від своєї філософії атакуючого та феєричного футболу. Скажімо навіть так: єдине, у чому стабільний зараз Тоттенгем, — це у своїй нестабільності, адже сьогодні "шпори" можуть продемонструвати свій найкращий виступ, а вже завтра — безвольно втрачати очки і бути тінню самих себе. Такі "американські гірки" і стали причиною поточного становища лондонців у таблиці, хоча велика щільність ще дозволяє все змінити у протилежний бік. І так, нинішній проєкт Тоттенгема під керівництвом Постекоглу виглядає дійсно дуже перспективним і сучасним, але часом тренерському штабу "шпор" все-таки доведеться відкладати свої принципи в бік задля досягнення результатів. Симпатичний і ефектний футбол — це круто і важливо для фанатів, але який від цього сенс, якщо це не приноситиме дивідендів у системному порядку?

За версією компанії FAVBET , фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,52, тоді як потенційний успіх Тоттенгем оцінюється показником 6,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,30.