Англія

Іспанець програв із таким рахунком учетверте.

Пеп Гвардіола зазнав однієї з найбільших поразок у кар'єрі. Манчестер Сіті під керівництвом іспанського фахівця програв Тоттенгему в 12-му турі АПЛ із рахунком 0:4.

Це повторення найгіршого результату в тренерській кар'єрі Гвардіоли. Він програв із таким самим рахунком Евертону 2017 року і Барселоні 2016-го, а на чолі Баварії — Реалу 2014 року.

"Містяни" посідають друге місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 23 очки. Ліверпуль випереджає їх на 5 балів і має матч у запасі.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола зазнав 5 поразок поспіль уперше в тренерській кар'єрі.