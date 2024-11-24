Англія

Глядачам було весело, а тренерам — не дуже.

У рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги лідер турнірної таблиці Ліверпуль вирушив у гості до Саутгемптона, який є один із головних аутсайдерів чемпіонату та претендентів на виліт.

Рахунок у цій зустрічі було відкрито на 20-й хвилині, коли Домінік Собослаї вирішив завдати неочевидного удару, збивши з пантелику гравців "святих".

Утім, ще до перерви господарям поля вдалося відігратися: на 42-й хвилині Ендрю Робертсон своїм фолом на лінії штрафного майданчика "подарував" Саутгемптону неоднозначний пенальті, який завдяки добиванню конвертував у гол Адам Армстронг.

У другому таймі Ліверпуль очікувано виглядав більш небезпечним в атакувальній фазі, але контратаки "святих" хоч і не були такими ж кількісними, але були не менш небезпечними. Так, на 56-й хвилині гравці Саутгемптона "підловили" лідерів чемпіонату, в результаті чого Матеуш Фернандеш успішно відгукнувся на передачу Армстронга та несподівано вивів свою команду вперед.

Серед усіх очевидних моментів у подальшому Ліверпуль забив не найочевидніші: спочатку на 65-й хвилині Мохамед Салах скористався дитячою помилкою голкіпера "святих" Алекса Маккарті та зрівняв рахунок, а згодом єгиптянин реалізував пенальті, який "начудив" Юкінарі Сугавара грою рукою у власному майданчику.

Фінальний свисток у цьому хаотичному та результативному протистоянні зафіксував непросту перемогу Ліверпуля з рахунком 3:2.

Саутгемптон — Ліверпуль 2:3

Голи: Армстронг, 42 Фернандеш, 56 - Собослаї, 30 Салах, 65, 82 (пен)

Саутгемптон: Маккарті — Вокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Стівенс, Фрейзер (Сугавара, 77) — Діблінг, Даунс, Лаллана (Арібо, 37), Фернандеш — Онуачу (Угочукву, 52), Армстронг (Арчер, 77)

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс (Мак Аллістер, 62), Гравенберх — Салах, Собослаї, Гакпо (Діас, 62) — Нуньєс (Ендо, 89)

Попередження: Лаллана, Армстронг — Бредлі, Конате, Гакпо, Салах