Англія

Неочікуване рішення від керівництва "лисиць".

Лестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Стіва Купера з посади головного тренера першої команди.

Причиною такого рішення від керівництва "лисиць", скоріш за все, стали незадовільні результати команди в останніх матчах на тлі важкого календаря: команда в останніх п'яти поєдинках поступилася Ноттінгем Форест (1:3), Манчестер Юнайтед (0:3) та Челсі (1:2), зіграла внічию з прямим конкурентом Іпсвічем (1:1), а також вилетіла з Кубка англійської ліги від МЮ (2:5).

Разом із Стівом Купером, який очолив Лестер в цьому сезоні замість Енцо Марески, також залишать клуб його асистент Алан Тейт та аналітик першої команди Стів Рендс.

На тимчасовій основі командою зараз керуватиме Бен Доусон за підтримки Денні Алкока та Енді Г’юза, допоки керівництво "лисиць" не визначиться з наступним постійним керманичем, який погодиться прийти на заміну Куперу.

Після 12 турів Лестер Сіті займає 16 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши десять очок та знаходячись за два пункти від зони вильоту.